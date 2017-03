Dani Alves marcou o segundo golo da Juventus no Estádio do Dragão e foi titular na receção ao AC Milan, anteontem. O brasileiro, de 33 anos, ficou satisfeito com a vitória no clássico italiano, mas alertou que não há margem para descompressão. A Champions não permite desleixos.

"Depois do AC Milan não temos tempo para descansar e, para ser honesto, não queremos. Gostamos quando os jogos são disputados a um ritmo elevado e estamos focados em chegar aos quartos-de-final da Champions. Queremos uma boa exibição na terça-feira para deixar todos os adeptos contentes", destacou o experiente lateral-direito.

