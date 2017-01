Continuar a ler

O jogador do clube basco está a recuperar em casa desde quarta-feira, dia em que recebeu alta da unidade hospitalar onde foi submetido a uma orquiectomia (remoção cirúrgica) ao testículo direito.



O tumor cancerígeno foi detetado a 23 de dezembro e o jogador submeteu-se à intervenção cirúrgica quatro dias depois, na terça-feira, numa operação que decorreu "sem incidências", segundo explicou, na altura, o departamento médico do clube.



O futebolista do Athletic Bilbau Yeray Álvarez, operado na terça-feira a um cancro num testículo, agradeceu as mensagens que recebeu desde que foi conhecido o problema, admitindo que "esta não foi a melhor forma de começar 2017"."Esta não foi a melhor forma de começar 2017, mas obrigado por me terem mostrado que há gente do meu lado nos meus piores momentos", escreveu Álvarez na sua conta oficial no Instagram.

Autor: Lusa