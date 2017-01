Continuar a ler

O jogador francês veio para Portugal para representar o Vitória de Setúbal, em 2008/2009, tendo, cerca de seis meses depois, se transferido para o FC Porto.Nos dragões, evidenciou-se e, no final da mesma temporada, o FC Porto anunciou a sua transferência para os italianos do AC Milan, que, no entanto, acabaram por não concretizar a sua aquisição, alegando que o jogador falhara os testes médicos.Cissokho regressou ao Dragão, mas por pouco tempo, já que, apenas um mês depois, foi anunciada a sua venda aos franceses do Lyon por 15 milhões de euros, clube no qual permaneceu três temporadas.O jogador representou ainda o Valência por duas temporadas (2012/2014), tendo atuado pelo Liverpool em 2014, por empréstimo, antes de se transferir para o Aston Villa.No arranque da temporada de 2015/2016 foi emprestado ao FC Porto, clube no qual atuou apenas em três ocasiões.