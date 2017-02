O Rennes anunciou esta quarta-feira a contratação do médio Morgan Amalfitano, que assinou até 2019. O experiente jogador francês, de 31 anos, tinha rescindido o contrato com o Lille mesmo sobre o fecho do mercado de janeiro, na terça-feira, e mudou-se a custo zero para a equipa onde alinham os portugueses Pedro Mendes e Afonso Figueiredo.Durante a primeira metade da corrente temporada, Amalfitano - que também passou por Sedan, Lorient, Marselha, WBA e West Ham - alinhou em 19 jogos (10 como titular) pelo Lille, onde chegara em janeiro de 2016 e tinha como companheiros os também portugueses Rony Lopes e Éder.