Ancelotti volta a fazer esta segunda-feira muitos elogios a Cristiano Ronaldo. "É um fenómeno, um profissional incrível: vive para o futebol e está a dar muito ao futebol. Quando está em forma pode fazer o que quiser e mesmo quando não está é muito difícil pará-lo", diz o treinador do Bayer Munique em entrevista à 'La Gazetta dello Sport'.Ancelotti deixa palavras também de reconhecimento para Zidane. "Tornou-se campeão do Mundo depois de vencer a Champions quando muitos não acreditam que se fizesse treinador", sustentou.Conte também foi avaliado pelo italiano: "O que está a fazer no Chelsea é extraordinario. Tem ideias, personalidade e experiência".

Autor: Sandra Lucas Simões