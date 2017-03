Palavra de Carlo Ancelotti: o futuro de Renato Sanches é o Bayern Munique. Em declarações à revista 'Sport Bild', o treinador italiano garante que o clube alemão mantém total confiança no internacional português.

"O Renato vai estar aqui na próxima época, de certeza absoluta. Não o vamos vender nem emprestar", afirmou Ancelotti, acabando assim com os rumores do interesse do Borussia Mönchengladbach em contar com o médio.

Também a estrela Franck Ribèry mostrou confiança no futebolista de 19 anos. "É uma época difícil para o Renato. Talvez tudo seja mais fácil na próxima temporada se o Xabi Alonso não continuar aqui", afirmou o francês, referindo-se ao possível fim de carreira do espanhol 35 anos.

Autor: Sérgio Krithinas