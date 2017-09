Continuar a ler

Se a direcção não está contente com o italiano, no balneário também parece que os jogadores não se encontram do lado do treinador, situação que foi comprovada por Robben. Quando questionado se os jogadores do Bayern apoiam o treinador, a resposta do holandês foi peremptória: "Não vou responder a essa pergunta. O importante é permanecermos unidos como equipa."



E como não há duas sem três, para além da direcção e dos jogadores, também a imprensa não poupa o treinador italiano e o jornal 'Bild' tem sido um dos mais critícos. O colunista Matthias Brügelmann inclusive já sugeriu um substituo ideal para assumir o comando técnico do Bayern Munique se Ancelotti não continuar: Jurgen Klopp, actual treinador do Liverpool.



A vida não está fácil para Carlo Ancelotti e para o Bayern Munique, que depois da, jogo a contar para a Liga dos Campeões, colocou o treinador italiano numa posição frágil como treinador do clube bávaro.A direcção da equipa alemã não está contente com a situação do clube e Karl-Heinz Rummenigge, foi um dos rostos da preocupação e do descontentamento. "Acho que o que vimos na noite passada não foi o Bayern Munique. É importante que depois desse jogo viremos a página rapidamente e voltemos a ser o Bayern. Foi uma derrota sobre a qual temos que falar. Temos que falar com clareza e tirar conclusões", disse o dirigente da equipa alemã.