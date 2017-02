Tudo começou a 27 de agosto de 1995 com um nulo caseiro pelo Reggiana contra o Palermo. Vinte e dois anos e 999 jogos depois, o italiano Carlo Ancelotti chega hoje aos 1.000 jogos oficiais numa longa e vitoriosa carreira de treinador... que o próprio pretende prolongar aos 57 anos.



"A 27 de agosto de 1995, um 0-0 contra o Palermo. Um monte de emoções e a primeira deceção. Mas agora estou pronto para mais mil jogos", atirou ontem, na antevisão do ‘seu’ Bayern contra o Hamburgo. À primeira deceção seguiram-se mais seis, já que a Reggiana de Carletto só ganhou à 8ª jornada: 3-0 ao Veneza. Esse primeiro triunfo tirou o Reggiana da zona de descida e embalou o italiano para uma carreira cheia de sucessos: soma 18 troféus, com natural destaque para 3 Ligas dos Campeões e 2 Mundiais de Clubes, além de ter sido campeão em todos os países onde treinou. Falta-lhe, naturalmente, a Bundesliga, mas Ancelotti alertou os jogadores do Bayern para a luta pelo título com o RB Leipzig.

Continuar a ler

"Estou muito feliz por atingir esta marca e lembro-me bem de cada um dos jogos. Estamos num momento crucial e temos de dar tudo até ao fim da época. Chegou a altura de colocar mais energia no nosso jogo e estar concentrados", disse o técnico, que deve contar com o português Renato Sanches para o seu milésimo jogo.

Autor: Hugo Neves