Com a renovação do título alemão bem encaminhada - tem agora sete pontos de vantagem sobre o RB Leipzig - e já apurado para os 'quartos' da Taça da Alemanha - recebe o Schalke 04 a 1 de março -, o Bayern Munique retoma a caminhada na Liga dos Campeões esta quarta-feira, com a receção ao Arsenal. E Carlo Ancelotti não pensa em outra coisa que não seja mais uma vitória."Estou satisfeito com a forma como os meus jogadores têm jogado nos últimos encontros. Fizemos alguns grandes resultados no campeonato e na taça. Queremos ter sucesso em todas as competições", adiantou o técnico italiano dos campeões alemães, em conferência de imprensa, deixando um aviso: "Precisamos de caráter e sorte para ganhar a Liga dos Campeões. Amanhã não jogaremos para evitar sofrer golos, pois queremos ter o controlo da posse de bola. É evidente que o Arsenal tem jogadores rápidos e pode contra-atacar bem, mas o jogo terá 180 minutos."Ancelotti, de 57 anos, deixou ainda elogios a Arsène Wenger, o técnico francês do clube londrino. "É um treinador experiente, com identidade muito forte e a sua equipa joga num estilo excelente. Tenho um grande respeito por ele. Precisamos de tornar-lhes as coisas difíceis em campo", sublinhou o italiano, que tem a história do seu lado: o Bayern ganhou os últimos 15 jogos em casa para a Champions, enquanto o Arsenal caiu precisamente nos oitavos-de-final nas seus edições anteriores - em 2013 e 2014 foi mesmo diante dos alemães.