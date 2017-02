Feliz com o triunfo do Bayern Munique por 5-1 diante do Arsenal , o técnico Carlo Ancelotti deixou elogios à atuação dos seus pupilos, enaltecendo a forma como encararam a segunda parte. Aí, admite o treinador dos bávaros, Ancelotti explica que o fator físico fez a diferença."Foi um bom jogo, começámos bem. O Arsenal foi capaz de empatar o jogo e tivemos alguns problemas na primeira parte. Na segunda, o espírito foi bom, jogámos com equilíbrio e intensidade. Já tivemos alguns bons jogos antes, por isso não sei se foi o nosso melhor jogo. Mas este não é o jogo decisivo, pois infelizmente ainda temos de jogar uma segunda mão. O jogo foi complicado na primeira parte. O Arsenal é uma equipa perigosa, especialmente no contra-ataque. Fisicamente, jogámos com mais intensidade na segunda metade. Creio que essa foi uma das principais razões para o nosso domínio no jogo", começou por dizer.De olho no que aí vem, Ancelotti alerta para a necessidade de encarar a segunda mão com a mesma seriedade com que atuou esta noite. "O resultado é realmente importante, mas não queremos cometer nenhum erro. Temos uma vantagem, mas temos de jogar bem na segunda mão, com a mesma concentração que apresentámos esta noite, de modo a evitar problemas", alertou o técnico.

Autor: Fábio Lima