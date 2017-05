Continuar a ler

E prosseguiu com uma análise à sua antiga equipa. "Morata joga tão pouco com Zidane porque Benzema é o melhor avançado para jogar com Cristiano."



Longe de se ver fora do futebol - "não vou parar: Ferguson esteve no banco em 2 mil jogos", atirou ao jornal italiano -, Ancelotti garantiu que Zidane não o supreendeu com a sua "inteligência" e apontou ainda Mbappé e Dybala como as revelações desta temporada. E prosseguiu com uma análise à sua antiga equipa. "Morata joga tão pouco com Zidane porque Benzema é o melhor avançado para jogar com Cristiano."Longe de se ver fora do futebol - "não vou parar: Ferguson esteve no banco em 2 mil jogos", atirou ao jornal italiano -, Ancelotti garantiu que Zidane não o supreendeu com a sua "inteligência" e apontou ainda Mbappé e Dybala como as revelações desta temporada.

Assume ter cumprido o "objetivo mínimo" a que se propôs no Bayern Munique ao conquistar a Bundesliga, mas assegurando que está de pedra e cal no campeão alemão, Carlo Ancelotti reconhece que ainda há muito por fazer. Em entrevista ao 'Corriere della Sera', o técnico lançou ainda um olhar ao que correu mal na Liga dos Campeões."Foi uma injustiça o que aconteceu [ nos quartos de final da Champions ] frente ao Real Madrid. O que vai ficar na história é que o Real venceu o Bayern e isso é tudo. Só que toda a gente viu o que aconteceu em Madrid: não foi normal. Há que utilizar o vídeo-árbitro porque é necessário", afirmou assumindo que assistirá "com grande interesse" à final entre os merengues e a Juventus, agendada para 3 de junho. "Simpatizo com os que melhor jogam. Buffon é especial para mim. O Real Madrid não é só Cristiano [Ronaldo]: é o Ramos, Modric, Marcelo, Benzema e muitos outros", sublinhou.

Autor: Sofia Lobato