Caso se confirme o apuramento do Bayern, será o 6.º ano seguido em que o colosso bávaro chega pelo menos aos quartos-de-final da Champions e a 16.ª ocasião em que isso acontece (um recorde da prova). Já Carlo Ancelotti prepara-se para atingir os 'quartos' pela 11.ª vez como técnico, um feito apenas superado pelo escocês Alex Ferguson (12).Franck Ribéry também falou aos jornalistas na antevisão da partida e mostrou-se cauteloso. "Arsène Wenger tem muita experiência e temos de ter cuidado. É um jogo perigoso para nós. Wenger está numa situação difícil mas não podemos esquecer o que ele já fez aqui. É um grande treinador", lembrou o extremo francês sobre o compatriota. Ancelotti confirmou que o central Jérôme Boateng (lesionado) e o capitão Philipp Lahm (suspenso) são as únicas baixas para a partida, revelando que o guarda-redes Manuel Neuer está recuperado e que vai jogar - o português Renato Sanches está também na comitiva que viajou para Londres e treinou esta noite no relvado do Emirates.

A goleada (5-1) em Munique deixou o Bayern a um pequeno passo de garantir o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões e, antes do duelo com oem Londres, Carlo Ancelotti garantiu que não vai facilitar a tarefa do rival, apesar da "simpatia" que admitiu ter por Arsène Wenger, técnico que atravessa um momento complicado ao comando dos gunners."Claro que simpatizo com Wenger como treinador. Tenho um grande respeito por ele", afirmou o italiano na antevisão do encontro de amanhã, no Emirates Stadium, antes de sublinhar: "Vamos jogar com a nossa melhor equipa. É um jogo importante e temos vantagem. Queremos fazer um bom jogo e mostrar as nossas qualidades."