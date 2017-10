Desde a saída do Bayern de Munique, Carlo Ancelotti está sem clube. O treinador aproveitou o tempo livre para ver o encontro da Champions entre Chelsea (clube que treinou) e Roma (clube onde jogou), que terminou 3-3 mas mais do que sua presença foi um tweet que lançou a polémica."É um prazer regressar a Stamford Bridge para ver um grande jogo da Champions", disse o treinador na sua conta de Twitter.No entanto, Lothar Matthäus, critico do italiano quando este era líder do Bayern , aproveitou este momento para atacar o técnico na Sky Sports alemã."Tu não tens culpa de que não se tenha podido assistir a um jogo bonito do Bayern de Munique", respondeu a antiga lenda do clube alemão.

Autor: Bruno Dias