Com mais de 100 jogos com a camisola dos red devils, Herrera tem aproveitado as várias lesões dos médios durante esta época – desde Fellaini a Pogba, passando por Carrick –, para cimentar um lugar nas escolhas iniciais da equipa que defrontou o Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões.



Convidado a reviver a conquista da Liga Europa alcançada na época anterior, o espanhol, de 28 anos, partilhou a mensagem transmitida pelo técnico português ao grupo. "Ele disse que preferia ficar em 16º lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, do que ser só segundo classificado. Mourinho deu conta disso a tempo, disse-nos que iríamos lutar pela Liga Europa e resultou! Estou muito feliz no Manchester United e estarei eternamente grato aos adeptos do clube, por todo o apoio que tenho recebido", contou o internacional espanhol.



Noutros temas da entrevista, Herrera destacou ainda os grandes trabalhos desenvolvidos por Ernesto Valverde e Marcelino Toral no Barcelona e Valencia, respetivamente.



Lampard destaca Special One



Quem também saiu em defesa de José Mourinho foi Frank Lampard, antigo capitão do Chelsea que jogou sob a orientação do português.



Depois de José Mourinho ter elogiado publicamente Ander Herrera, o médio espanhol retribuiu ontem as palavras do técnico português, considerando o Special One uma peça fundamental na estrutura do Manchester United."José Mourinho é mais um entre nós. Pode-se falar de tudo com ele e é muito mais próximo do que o que parece diante dos jornalistas. E assume esse papel para tirar um pouco a pressão e o protagonismo aos jogadores, protegendo, dessa forma, toda a equipa", sublinhou Ander Herrera, em entrevista à revista ‘Panenka’.

Autor: Diogo Jesus