O Copenhaga chegou cedo à vantagem, por intermédio de Rasmus Falk, decorria ainda o primeiro minuto da partida, mas o Ajax restabeleceu a igualdade ainda no decurso do primeiro tempo, curiosamente por intermédio de um dinamarquês, Kasper Dolberg. Estavam jogados 32 minutos. Já no segundo tempo, aos 59 minutos, Andreas Cornelius estabeleceria o resultado final, marcando o segundo tento da equipa da casa.Sem vencedores terminou o Rostov-Manchester United, disputado na Rússia, num relvado verdadeiramente imnpróprio para a prática do futebol. Os ingleses colocaram-se em vantagem, ainda na etapa inicial, por intermédio de Henrick Mkhitaryan, mas a boa reação dos russos no período complementar acabou por justificar a igualdade, selada por Bukharov, à passagem do minuto 53.Pelo que se viu nesta partida da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, só uma noite muito infeliz dos 'red devils' impedirá José Mourinho e o Manchester United de seguir em frente na segunda mais importante prova de clubes do velho continente. KasperLast nameDolberg