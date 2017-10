Na tentativa de relançar a carreira, Tiago Targino aceitou o convite do Lusitanos e a verdade é que esta aventura em Andorra não poderia estar a começar melhor. Ao quinto jogo, o extremo, de 31 anos, estreou-se a marcar e assumiu um papel determinante no empate (2-2) na receção ao campeão FC Santa Coloma, ao assinar os dois golos.Logo aos 13 minutos, o português inaugurou o marcador, mas ainda antes do intervalo o conjunto visitante restabeleceu a igualdade. No reatamento, aos 51’, Targino bisou e colocou a equipa à beira da conquista dos três pontos. Contudo, um autogolo de Lô Sambou, aos 72’, deitou por terra as aspirações do Lusitanos.Com este resultado, Targino e companhia foram alcançados na tabela pelo Engordany e desceram ao terceiro lugar, com 10 pontos, menos um que o líder Sant Julià.

Autor: Fábio Aguiar