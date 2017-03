Depois da goleada sofrida em Paris ( 4-0 ), o Barcelona recebe esta quarta-feira o PSG na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e André Gomes é a novidade de Luis Enrique para esta partida.O futebolista português, que foi baixa no jogo com o Celta no fim de semana devido a doença, está convocado para o jogo desta quarta-feira, tendo Luis Enrique deixado de fora, por opção técnica, Denis Suárez e Jordi Masip. Uma 'surpresa' que nas redes sociais já está a dar que falar, com muitos comentários negativos à escolha do treinador dos cúles: "inacreditável", "por favor não", "ridículo", "brincadeira", pode ler-se.Para o jogo desta quarta-feira (19h45) Luis Enrique conta com: Ter Stegen, Cillessen, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Arda, A. Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes e Umtiti.

Autor: Marta Correia Azevedo