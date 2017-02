André Gomes foi o futebolista escolhido pelo departamento de imprensa do Barcelona para, juntamente com o técnico Luis Enrique, fazer a antevisão da partida de terça-feira, diante do Paris Saint-Germain, relativo aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.O internacional português começou por antecipar dificuldades perante um adversário de qualidade, mas mostrou-se otimista em relação ao desfecho da eliminatória."É uma partida complicada, mas é destes que todos nós gostamos de jogar. O mais importante é competir. Temos a nossa identidade e já chegámos a uma final", recordou o campeão europeu por Portugal, elogiando dois dos companheiros com que trabalha diariamente: "Iniesta e Sergio [Busquets] são referências a nível mundial. Todos os dias aprendo com eles."

Autor: João Lopes