Numa altura em que o calendário começa a apertar, com uma média de um jogo a cada três dias, o Barcelona prepara-se para iniciar a defesa do título na Taça do Rei, frente ao Murcia, com muitas alterações. Jogadores como Ter Stegen, Suárez, Messi, Iniesta, Umtiti ou Busquets vão ser poupados, abrindo assim as portas da titularidade aos menos utilizados. Nesse sentido, André Gomes vai liderar uma verdadeira revolução catalã, que contará ainda com Paco Alcácer, Denis Suárez, Aleix Vidal, entre outros, no onze.

"A ideia é que alguns jogadores das reservas nos ajudem. É verdade que é um jogo em que faremos várias alterações, mas queremos vencer e vencer bem", começou por dizer o técnico blaugrana, explicando: "Cada equipa joga com as suas armas e com os melhores que tem. Há jogadores que estão suspensos e outros que jogaram pelas seleções e precisaram de viajar. Por isso, acho que será uma boa altura para descansarem. Respeitamos muito o adversário, mas queremos defender o título."

Mesmo com a segunda linha – a convocatória conta também com quatro jovens da equipa B –, o favoritismo pertence inteiramente ao Barça. Em 46 encontros entre as duas equipas, os culés venceram 34 contra apenas cinco do Murcia, registando-se ainda sete empates. Em vésperas do embate, o Murcia aproveitou para lançar uma pequena ‘provocação’ a Messi. No Twitter, o clube do terceiro escalão lembrou que nos dois jogos em que participou no estádio Nueva Condomina – na inauguração com a camisola da Argentina e em 2008 em jogo do campeonato –, o argentino... nunca marcou. Pelos vistos, também não é desta... Quadro de jogos do 16 avos de final (1.ª mão)



Cartagena (3.ª)-Sevilha, terça-feira (18h30)

Numancia (2.ª)-Málaga, terça-feira (18h30)

Saragoça (2.ª)-Valencia, terça-feira (19h30)

Getafe-Alavés, terça-feira (19h30)

Murcia (3.ª)-Barcelona, terça-feira (20h30)

Cádiz (2.ª)-Betis, terça-feira (20h30)

Formentera (3.ª)-Ath. Bilbao, quarta-feira (18h00)

Ponferradina (3.ª)-Villarreal, quarta-feira (19h30)

Valladolid (2.ª)-Leganés, quarta-feira (19h30)

Elche (3.ª)-At. Madrid, quarta-feira (20h30)

Eibar-Celta de Vigo, quarta-feira (20h30)

Lleida Esportiu (3.ª)-Real Sociedad, quinta-feira (18h30)

Deportivo-Las Palmas, quinta-feira (19h30)

Girona-Levante, quinta-feira (19h30)

Fuenlabrada (3.ª)-Real Madrid, quinta-feira (20h30)

Tenerife (2.ª)-Espanyol, quinta-feira (20h30)

Autores: Diogo Jesus e Fábio Aguiar