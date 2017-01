Continuar a ler

"Um dia podemos estar muito bem e no dia seguinte as coisas mudarem de figura. Assim, é preciso manter o equilíbrio: não celebrar muito as alegrias, mas também não deixar que os contratempos tem minem o moral ou a confiança. Por vezes, a fama pode confundir-te."



"Os adeptos exigem mais ou menos de ti dependendo do que estão acostumados. Claro que os Barcelona estão habituados a ganhar sempre, pelo que é normal que exista esse extra de pressão sobre os jogadores. As pessoas querem festejar, lutar por todos os títulos. O público quer mais e tu sfres mais pressão, mas temos de nos adaptar. Todos os que vêm para este clube sabem disso. Todos querem ganhar, ams quando aqui chegas, quase que tens mais vontade de ganhar do que o adeptos", prosseguiu, falando depois da integração no clube culés:



"Adaptação? Acho que isso nunca acontece [na totalidade]. A fase de adaptação existe, mas nunca sabes quanto tempo vai durar, ou quanto tempo vais precisar para te sentires confortável e para que os adeptos sinto o mesmo em relação a ti."



"Se me sinto confortável? Nesta altura estou feliz. Tenho oportunidades e as pessoas tratam-me bem. Fui bem recebido pelos meus companheiros. Não posso pedir mais às pessoas que estão à minha volta. O que posso é exigir mais a mim mesmo. Quero melhorar nos jogos e nos treinos. Sou muito novo, mas penso sempre que posso dar mais e está mais bem preparado. Não me imagino estar no Barcelona e não ganhar tudo o que possa ganhar. Ou quase tudo", reforçou.

A vida e carreira de André Gomes sofreu uma verdadeira revolução em dois anos. Primeiro foi a transferência do Benfica para o Valencia, no verão de 2014, logo seguida da entrada no Barcelona, um dos clubes mais emblemáticos do Mundo, o que significou ainda mais exposição mediática... algo que não agrada ao internacional português, de 23 anos."Não gosto de fama. Prefiro passar despercebido, que as pessoas não olhem muito para mim. Tantos nos bons, como nos maus momentos. Ainda por cima com a profissão que tenho", revelou o médio do Barcelona, em entrevista à edição espanhola da revista 'GQ', justificando: