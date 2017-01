Com a ausência de Sergio Busquets nas próximas duas semanas devido a lesão, debate-se agora quem será a melhor alternativa ao médio no onze do Barcelona. E, segundo o jornal catalão ‘Sport’, André Gomes é o favorito de Luis Enrique para ocupar a aquela posição fundamental na estratégia dos blaugranas. As qualidades do internacional português, de 23 anos, são bastante apreciadas pelo técnico do Barça, que para aquele lugar privilegia um jogador alto, com força física, e que possa ocupar o terreno de forma a ajudar nas coberturas defensivas. Luis Enrique apostou em Rakitic nessa função no último jogo frente ao Eibar e tem ainda Sergi Roberto como hipótese. Contudo, este último é visto como um lateral-direito.

Treinador não abre o jogo

Continuar a ler