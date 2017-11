Continuar a ler

O internacional português, que chegou ao Barcelona após a conquista do título europeu no Euro'2016, nunca conseguiu cair nas boas graças dos adeptos catalães, além que esta temporada perdeu influência na equipa orientada por Ernesto Valverde: alinhou em 11 dos 19 jogos, mas apenas por duas vezes foi titular.



André Gomes pode estar a malas feitas para deixar Espanha e abraçar um novo projeto em Inglaterra. Segundo escreve a publicação espanhola 'Don Balon', o Barcelona está interessado em Mesut Özil e quererá incluir o internacional português no negócio.O médio alemão está em final de contrato com o Arsenal, termina a 30 de junho, e a formação catalã quer aproveitar esta oportunidade para assinar. No entanto, não estará disponível para oferecer por Özil mais do que 20 milhões de euros ao clube britânico.