O colombiano Duván Zapata (72') e o argentino Ricky Álvarez (90'+1) fizeram os golos da Sampdoria, num encontro marcado por uma intervenção do vídeo-árbitro logo aos 2': Paolo Valeri assinalou penálti contra ao Milan por alegada mão na bola de Franck Kessié, voltando atrás na decisão depois de visualizar as imagens.Com a derrota, o Milan tem agora seis pontos de atraso para Nápoles e Juventus, que seguem na frente da classificação com 18 pontos, enquanto a Sampdoria tem 11 mas conta com um jogo em atraso.