O Milan goleou o Áustria Viena (5-1) em partida da 5.ª jornada do Grupo D da Liga Europa na qual André Silva esteve em destaque com dois golos marcados em do Estádio Giuseppe Meazza na noite de quinta-feira, que o levam a 'reclamar' mais minutos de jogo ao treinador Vincenzo Montella."Foi muito importante voltar de imediato aos triunfos, mas não se tratou de um jogo fácil. Tivemos de nos empenhar a fundo", começou por dizer o internacional português em declarações à estação de televisão italiana Sky Sport após o jogo, no qual os rossoneri responderam da melhor forma à derrota diante do Nápoles (sábado), na 13.ª jornada da Serie A.