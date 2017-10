Continuar a ler

"Quero jogar e marcar golos. Quero ajudar a equipa a atingir os objetivos e espero que os meus golos possam ter um contributo para que isso aconteça", realçou o avançado que, embora já tenha marcado na Liga Europa pelos rossoneri, continua à procura do primeiro golo na Serie A.O treinador do Milan, Vincenzo Montella, já deixou alguns recados em relação ao rendimento do português, salientando que André Silva deve ser mais cínico como era... Inzaghi. O avançado aceita a crítica e espera provar que pode dar aquilo que o treinador pretende."Aceito as críticas feitas a meu respeito, especialmente quando são construtivas. Ajudam-me a dar o meu melhor e a evoluir. Quero provar ao Montella que consigo fazer aquilo que ele pede. Se me diz que ainda não sou como o Inzaghi, espero fazê-lo dizer que me tornei um 'Inzaghified' [Inzaghi glorificado]. É um excelente treinador e conheço a sua carreira como jogador, portanto, pode ensinar-me muitas coisas", concluiu.