André Simões tem sido uma das figuras do AEK Atenas, clube que representa pela terceira temporada consecutiva. O médio português nunca foi chamado por Fernando Santos, mas mantém a esperança, embora entenda que seja difícil.

"Não me sinto esquecido. O selecionador já esteve na Grécia várias vezes a assistir aos nossos jogos e é um profundo conhecedor do futebol grego", explicou a Record, após o empate sem golos em casa do AC Milan, em jogo da Liga Europa.

"Se um dia eu estiver ao nível do que é exigido para estar na selecção de certeza que vou ser chamado. Também sei que o campeonato grego não é de primeiro nível, é difícil a um jogador que não esteja num campeonato de primeiro nível de ser chamado à Seleção", refere, admitindo que "a Liga Europa é uma montra maior" para que possa chegar ao sonho. Outro português, Zeca, acabou por representar a seleção grega. Um cenário que não se coloca, pelo menos para já, para André Simões. "Depende dos anos que vivemos num país e da ligação que criamos. No caso do Zeca, ele estava há cinco anos e estava bastante ligado ao país. Não tinha oportunidades na Seleção portuguesa e foi uma boa decisão dele, porque é um jogador bastante importante na selecção grega", contou. "No meu caso", prossegue, "será uma coisa a ver com o tempo". "Vai depender das raízes que crie no país - agora a minha filha até vai nascer na Grécia. Todos os jogadores sonham defender as suas cores e o seu país, mas se algum dia eu criar raízes num país e houver essa oportunidade não se deve recusar", garante, revelando que já entende grego "mas falar é mais difícil".





Autor: Sérgio Krithinas