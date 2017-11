Continuar a ler

O técnico português assume que o contrataram para conquistar provas e que, com o desaire na Taça da China, depois do segundo lugar no campeonato e da eliminação nas meais-finais da Liga dos Campeões asiática, esse objetivo não foi conseguido."A nossa ambição era ganhar troféus e não conseguimos fazê-lo", reconheceu André Villas-Boas, adiantando, porém, que se ganhou algo em relação ao futuro: "A equipa está numa posição muito melhor agora para ganhar títulos".O ex-treinador do FC Porto recusou-se a dizer se vai continuar na próxima época a treinar o Shanghai SIPG, mas deixou claro que "o clube já conhece" a sua decisão, que será tornada pública "em breve".De acordo com a imprensa chinesa, o treinador de 40 anos, que chegou ao Shanghai SIPG em novembro de 2016, pretendia ganhar pelo menos um troféu este ano.