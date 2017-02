O italiano Andrea Mandorlini substituiu o croata Ivan Juric no comando técnico do Génova , de Miguel Veloso, anunciou este domingo o clube que ocupa a 16.ª posição da liga italiana. Mandorlini, de 56 anos, assinou um contrato até junho de 2018.O Genova não vence há 10 encontros em todas as competições e vem de três derrotas consecutivas, a última das quais este domingo frente ao lanterna-vermelha Pescara, por 5-0. Neste momento, o Genova está no 16.º lugar, com 25 pontos, a 11 da zona de despromoção.

Autor: Lusa