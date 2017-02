Continuar a ler

A apenas 1 ponto do líder, o Real Madrid, embora com mais um jogo que os rivais madrilenos, Iniesta reiterou que o clube catalão continua na corrida ao título espanhol.



"O que depender de nós [jogadores], tentaremos resolver. O Real Madrid está a mostrar-se um líder sólido. A nossa missão é continuar o nosso caminho e estar preparados para darmos o salto", prometeu o Iniesta, um dia depois da vitória, por 2-1, sobre o Atlético Madrid.



Sobre as possibilidades do Barcelona em continuar na Liga dos Campeões, depois da goleada (0-4) sofrida no terreno do Paris Saint-Germain, na primeira mão dos oitavos de final, o capitão do conjunto catalão assegura que a equipa continua a acreditar numa reviravolta no segundo jogo, em Camp Nou, a 8 de março.



Andrés Iniesta, capitão do Barcelona, garantiu esta segunda-feira que o balneário está "a mil por cento" com o treinador Luis Enrique, defendendo igualmente a renovação com o técnico, cujo contrato expira a 30 de junho."Estamos a mil por cento com Luis Enrique para tentarmos ganhar títulos. Não vejo nenhuma dúvida sobre esse compromisso entre jogadores e treinador. Não sei o que se passará, mas espero que o treinador tenha o desejo de continuar com a equipa", afirmou Iniesta aos jornalistas, à margem de um evento publicitário.

Autor: Lusa