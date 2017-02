"É difícil de explicar", reconheceu o capitão do Barça, lembrando que "esta é uma competição sem margem para o erro".





"Tivemos um dia mau. Temos de pensar na segunda mão e em dar a volta ao marcador. Esta coisas acontecem, às vezes, mas temos de levantar-nos, limpar a poeira e, ao mesmo tempo, não esquecer as outras competições em que estamos envolvidos", acrescentou o médio, de 32 anos.

O capitão de equipa do Barcelona saiu em defesa do grupo, com uma mensagem de esperança, no final do encontro da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Paris Saint-Germain, que os catalães perderam no Parque dos Príncipes por inesperados 4-0.

Autor: João Lopes