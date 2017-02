Continuar a ler

Jonker, de 54 anos, é o terceiro treinador do Wolfsburgo esta temporada, depois de Ismael e Dieter Hecking, o técnico que começou a época. Com 22 jornadas já disputadas na Bundesliga, o Wolfsburgo, de Vieirinha, ocupa a 14.ª posição, com 22 pontos, apenas dois acima da 'linha de água'.

O Wolfsburgo anunciou esta segunda-feira a contratação do holandês Andries Jonker para treinar a equipa, a lutar pela permanência na primeira liga alemã.Jonker, antigo adjunto do compatriota Louis van Gaal no Bayern de Munique, substitui Valerien Ismael, demitido no domingo, um dia depois de nova derrota do clube, na receção ao também 'aflito' Werder Bremen, por 2-1.

Autor: Lusa