"Ele está muito bem. Falei com o Zlatan outro dia no ginásio e ele está ansioso por regressar à competição. O mais provável é que isso aconteça já em dezembro, ou o mais tarde em janeiro. Penso que ele vai acrescentar algo mais à equipa, como já todos sabemos, depois da temporada fantásticos que fez no ano passado. Será muito bom tê-lo de volta", adiantou Cole.



"Tal como faz questão de dizer sempre, ele não é humano. Adoro o humor dele e penso que o seu entusiasmo pelo futebol, e tudo o que ele representa, diz tudo sobre aquilo que o Zlatan é", acrecsntou o antigo avançado.



A estação de televisão ESPN e o jornal 'Daily Mirror' revelaram no início do mês que Ibrahimovic iria regressar ao trabalho no United e que pretendia estar em forma a tempo integrar a convocatória do treinador José Mourinho para o jogo frente ao Arsenal, que tem lugar a 2 de dezembro.



A concretização do objetivo do sueco significará o encerrar de uma recuperação fantástica de uma grave lesão, depois dos médicos terem prognosticado - nos esclarecimentos que deram sobre a intervenção cirúrgica levada a cabo -, que o regresso só poderia ter lugar em 2018 e de Mourinho ter sugerido o mês de fevereiro, falando da fase a eliminar da Liga dos Campeões.



O Manchester United deverá poder contar com um reforço de peso já em dezembro, confirmou Andy Cole em declarações à estação de televisão do clube inglês.A antiga glória dos red devils, que tem acompanhado a parte final da recuperação de Zlatan Ibrahimovic no ginásio do centro de treinos de Carrington, revelou que o objetivo do veterano sueco é estar à disposição de José Mourinho nessa altura do ano tão crucial, quando há elevada concentração de jogos devido à calendarização da Premier League junto ao natal e ano novo.