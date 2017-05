Continuar a ler

Com 16 anos e 263 dias, Angel Gomes fez história este domingo ao estrear-se na Premier League ao serviço do Manchester United. O filho do antigo avançado português Gil, campeão mundial de sub-20 em 1991, tornou-se no primeiro jogador nascido este milénio (a 31/08/2000) a jogar na liga inglesa, sendo ainda o mais jovem a alinhar pelos red devils desde 1953, ano em que se estreou o mítico Duncan Edwards.Frente ao Crystal Palace, na última jornada do campeonato e a poucos dias da final da Liga Europa, José Mourinho lançou vários jovens e Angel Gomes acabou também premiado pelos desempenhos esta época - já fora eleito o melhor jogador do clube na área da formação esta semana, tornando-se o mais jovem de sempre a vencer este galardão -, entrando aos 88' para o lugar de Wayner Rooney.