O antigo médio do Athletic Bilbao e da seleção espanhola esteve à frente da RFEF durante o período de maior esplendor do futebol do país vizinho, tendo vencidos os Europeus em 2008 e 2012 e o Mundial de 2010."Temos recebido enorme apoio, o que se traduz numa vitória inegável. Trabalhámos e ganhámos de forma limpa. É um triunfo legítimo, ratificado por uma forte maioria", destacou Villar, após a conclusão do ato eleitoral.O presidente da RFEF é eleito por maioria absoluta dos membros da assembleia geral, que inclui 120 representantes de clubes, jogadores, árbitros e treinadores, que por sua vez são eleitos pelos membros ordinários da federação.