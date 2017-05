Continuar a ler

Já o 1.º de Agosto tem pouca margem de manobra, com o Petro de Luanda a apenas dois pontos, à entrada desta ronda. Os petrolíferos entram em campo no sábado, recebendo em Luanda os aflitos do 1.º de Maio, de Benguela, e continuam de olho no primeiro lugar.Também à espreita estão os diamantíferos da Sagrada Esperança, a cinco pontos do líder, mas que só jogam a 31 de maio, no terreno do Recreativo do Libolo, outro dos candidatos ao título e que está a disputar a fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol.Em jogo em atraso da jornada 14, devido à participação nas afrotaças, a equipa de Libolo perdeu esta quarta-feira por 1-0 no Luena, leste de Angola, com o Bravos do Maquis, e começa a ver o primeiro lugar cada vez mais distante.A ronda 15 abre na sexta-feira, nos Coqueiros, em Luanda, com o Progresso do Sambizanga a receber o Santa Rita de Cássia, do Uíge, o mesmo estádio que no dia seguinte recebe o jogo entre o ASA e a Académica do Lobito, duas equipas que tentam fugir aos últimos lugares do Girabola.No domingo, destaque ainda para a receção, no estádio 22 de junho, dos polícias do Interclube, treinados pelo português Paulo Torres, ao Bravos do Maquis, com ambas as equipas a somarem agora os mesmos 18 pontos, na primeira metade da tabela.Progresso do Sambizanga - Santa Rita de Cássia.JGM Huambo - Recreativo da Caála.Progresso da Lunda Sul - Desportivo da Huíla.ASA - Académica do Lobito.Petro de Luanda - 1.º de Maio.Kabuscorp do Palanca - 1.º de Agosto.Interclube - Bravos do Maquis.Recreativo do Libolo - Sagrada Esperança.1. 1.º de Agosto, 33 pontos.2. Petro de Luanda, 31.3. Kabuscorp, 29.4. Sagrada Esperança, 28.5. Recreativo do Libolo, 25 (menos um jogo).6. Progresso do Sambizanga, 23.7. Recreativo da Caála, 23 (menos um jogo).8. Bravos do Maquis, 18.9. Interclube, 18.10. Desportivo da Huíla, 16.11. 1.º de Maio, 15.12. Académica do Lobito, 12.13. JGM Huambo, 10.14. Progresso da Lunda Sul, 9.15. ASA, 8.16. Santa Rita FC, 7.