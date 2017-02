Continuar a ler

A primeira jornada do Girabola arrancou na sexta-feira, com a vitória do Recreativo do Libolo no Uíge, por 1-0, frente aos locais do Santa Rita de Cássia, partida que ficou marcada pelos 17 mortos e 59 feridos na sequência de um incidente na entrada dos adeptos no estádio municipal 4 de Janeiro.Em todos os restantes jogos do Girabola foi recordada a tragédia do Uíge, que já está a ser investigada pelas autoridades, conforme determinação do Presidente angolano, José Eduardo dos Santos Na restante jornada, no sábado, foi a vez de o Sagrada Esperança receber e vencer, na Lunda Norte, por 1-0, o Interclube de Luanda, treinado pelo português Paulo Torres.Ainda no sábado, num dos vários dérbis da capital, o Petro de Luanda, candidato ao título do Girabola de 2017, recebeu e venceu o Progresso do Sambizanga por 2-1, enquanto o Bravos do Maquis, que regressou ao principal escalão depois de uma temporada na 'Segundona', surpreendeu em casa, no Moxico, o Progresso da Lunda Sul, vencendo por 1-0.No domingo, Desportivo da Huíla e ASA não foram além de um empate sem golos, enquanto o 1.º de Maio de Benguela, repescado para o Girabola há cerca de duas semanas após a desistência do Benfica de Luanda, perdeu em casa com o Recreativo da Caála por 2-1.Santa Rita de Cássia - Recreativo do Libolo, 0-1.Sagrada Esperança - Interclube, 1-0.Bravos do Maquis - Progresso da Lunda Sul, 1-0.Petro de Luanda - Progresso do Sambizanga, 2-1.Desportivo da Huíla - ASA, 0-0.Académica do Lobito - Kabuscorp do Palanca, 0-3.1.º de Maio - Recreativo da Caála, 1-2.1.º de Agosto - JGM Huambo.