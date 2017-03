Continuar a ler

Ainda nas partidas dos candidatos ao título, o Recreativo do Libolo não teve dificuldades na receção, no sábado, ao 1.º de Maio de Benguela e venceu por 3-0, enquanto o 1.º de Agosto, campeão em título, levou de vencida, em Luanda, hoje ao final da tarde, a formação da Académica do Lobito, por 2-0.Num dos dérbis de Luanda, os 'polícias' do Interclube, do treinador português Paulo Torres, empataram no sábado a uma bola, no estádio 22 de Junho, na receção os 'sambilas' do Progresso do Sambizanga.A jogar este domingo em Luanda, o Santa Rita de Cássia, da província do Uíge, treinada pelo português Sérgio Traguil, entrou a perder na partida contra o ASA, mas ainda na primeira parte conseguiu dar a volta ao marcador. Já ao cair do pano, os 'aviadores' voltariam a marcar, restabelecendo o empate, a dois golos, resultado que permaneceria inalterado até final do jogo.JGM Huambo - Bravos do Maquis, 1-1.Interclube - Progresso do Sambizanga, 1-1.Kabuscorp do Palanca - Sagrada Esperança, 2-0.Recreativo do Libolo - 1.º de maio, 3-0.Progresso da Lunda Sul - Petro de Luanda, 0-1.1.º de agosto - Académica do Lobito, 2-0.Recreativo da Caála - Desportivo da Huíla, 3-0.ASA - Santa Rita de Cássia, 2-2.1. Kabuscorp, 12 pontos.2. 1.º de Agosto, 10.3. Petro de Luanda, 9.4. Recreativo do Libolo, 9.5. Recreativo da Caála, 7.6. Sagrada Esperança, 7.7. Progresso do Sambizanga, 5.8. Bravos do Maquis, 5.9. Académica do Lobito, 4.10. Desportivo da Huíla, 4.11. Santa Rita FC, 4.12. Interclube, 4.13. ASA, 3.14. JGM Huambo, 2.15. Progresso da Lunda Sul, 1.16. 1.º de Maio, 1.