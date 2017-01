Contratado em setembro, a custo zero, após um período de testes com a equipa, a ausência de Anichebe acaba por ser um rude golpe para o jogador (que tem contrado apenas até junho próximo) e também para o Sunderland na luta pela permanência, até porque David Moyes fica apenas com Jermain Defoe como opção para o eixo do ataque.

Com o Sunderland em situação complicada na Premier League - ocupa atualmente a última posição -, o treinador David Moyes viu confirmada esta terça-feira mais uma má notícia, com a confirmação da paragem de Victor Anichebe por três meses devido a lesão.O avançado nigeriano, de 28 anos, saiu com queixas no joelho direito pouco depois de ter entrado no encontro de sábado frente ao West Bromwich Albion e o clube inglês anunciou agora que os exames confirmaram que os ligamentos ficaram afetados, obrigando o jogador a nova paragem - estava a regressar de uma lesão muscular sofrida em dezembro.