Continuar a ler

, em setembro de 2016, após 26 anos de decdicação ao clube azul e branco. O ex diretor-geral e vice-presidente estava no clube desde 1990, onde começou como tarefeiro, passou a coordenador da revista 'Dragões' e desempenhou outras funções na estrutura, na qual era visto como o número 2 do clube, atrás do presidente Pinto da Costa.



Antero Henrique foi subtituído por Luís Gonçalves , em setembro de 2016, após 26 anos de decdicação ao clube azul e branco. O ex diretor-geral e vice-presidente estava no clube desde 1990, onde começou como tarefeiro, passou a coordenador da revista 'Dragões' e desempenhou outras funções na estrutura, na qual era visto como o número 2 do clube, atrás do presidente Pinto da Costa.

Antero Henrique será apresentado nos próximos dias como novo diretor desportivo do Paris Saint-Germais (PSG). Segundo o 'L'Equipe', o clube da capital francesa e o antigo homem-forte da SAD do FC Porto chegaram na terça-feira a um acordo, que será passado à prática após a final da Taça de Francês, que o PSG disputa no sábado com o Angers.O dirigente português irá ocupar o lugar deixado vago pelo demissionário Olivier Letang, abrindo igualmente a porta à saída do diretor de futebol do emblema gaulês, Patrick Kluivert. O cargo até agora desempenhado pelo antigo internacional holandês deverá ser ocupado por alguém da confiança de Antero Henrique.

Autor: João Lopes