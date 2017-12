Continuar a ler



Melhores marcadores por ano desde 2009



2009 Luís Suárez 46 golos 2010 Leo Messi 60 golos 2011 Cristiano Ronaldo 60 golos 2012 Leo Messi 91 golos 2013 Cristiano Ronaldo 69 golos 2014 Cristiano Ronaldo 61 golos 2015 Cristiano Ronaldo 57 golos 2016 Leo Messi 59 golos 2017 Harry Kane 56 golos

Harry Kane assinou um hat-trick no último jogo do Tottenham com o Southampton e vai acabar o ano como melhor marcador da Europa , destronando Leo Messi e Cristiano Ronaldo, que desde 2010 dividiam o protagonismo dos máximos goleadores do velho continente.Aliás, para se encontrar um jogador sem ser os dois rivais no comando desta lista é preciso recuar até 2009, quando Luis Suárez acabou o ano com 46 golos marcados.