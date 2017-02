O guarda-redes português Anthony Lopes viu-se esta terça-feira envolvido numa grande polémica em França, tudo por causa da camisola que utilizou no duelo com o Marselha, da Taça de França . Nem foi tanto pela camisola, mas sim pelo que fez ao seu número 1. Na referida partida, como em todas as que são disputadas na prova esta temporada, o interior dos números das camisolas é 'recheado' com os nomes das equipas que já a conquistaram, por ocasião do centenário da competição.Ora, já de olho no dérbi do próximo fim de semana, o campeão europeu decidiu colocar um pedaço de fita cola e, assim, ocultar o nome do Saint-Étienne. O seu gesto não demorou muito a ser captado pelas câmaras de televisão e, logo de imediato, foi alvo da reprovação por parte dos adeptos do Saint-Étienne, forçando mesmo Anthony Lopes a pedir desculpas."Nunca pensei que esta situação assumisse estas proporções. Foi apenas uma pequena provocação em semana de dérbi. Sabemos como são as redes sociais, não temos o direito a errar. Não fiz nada de mal. A rivalidade entre o Lyon e o Saint-Étienne é algo pouco comum e apenas os fãs das duas equipas a podem entender. Se feri ou denegri o Saint-Étienne e os seus líderes, peço desculpa. Nunca foi a minha intenção", assegurou o guardião português.

Autor: Fábio Lima