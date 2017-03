Continuar a ler

Um autogolo de Tousart (60') colocou os romanos na frente, deixando-os a apenas um golo de operar a reviravolta - em caso de vitória por 3-1 apuravam-se devido aos três golos marcados fora de casa -, mas não conseguiram voltar a bater Anthony Lopes. O guardião foi obrigado a muito trabalho, destacando-se com intervenções decisivas face a Mohamed Salah (12'), Strootman (41'), Dzeko (45'+2) ou Nainggolan (47'), além de dominar no jogo aéreo (85').



Assim, o Lyon junta-se a Besiktas, Celta de Vigo, Genk, Ajax, Anderlecht, Manchester United e Schalke 04 no sorteio dos quartos-de-final da Liga Europa, que se realiza na manhã desta sexta-feira, em Nyon.



Destes, destaque para o Schalke 04, que afastou os compatriotas do Borussia Mönchengladbach Um autogolo de Tousart (60') colocou os romanos na frente, deixando-os a apenas um golo de operar a reviravolta - em caso de vitória por 3-1 apuravam-se devido aos três golos marcados fora de casa -, mas não conseguiram voltar a bater Anthony Lopes. O guardião foi obrigado a muito trabalho, destacando-se com intervenções decisivas face a Mohamed Salah (12'), Strootman (41'), Dzeko (45'+2) ou Nainggolan (47'), além de dominar no jogo aéreo (85').Assim, o Lyon junta-se a Besiktas, Celta de Vigo, Genk, Ajax, Anderlecht, Manchester United e Schalke 04 no sorteio dos quartos-de-final da Liga Europa, que se realiza na manhã desta sexta-feira, em Nyon.Destes, destaque para o Schalke 04, que afastou os compatriotas do Borussia Mönchengladbach graças ao empate (2-2) no reduto do adversário. Os visitantes perdiam por 2-0 ao intervalo, com golos de Goretzka (54') e Bentaleb (68' pen.), acabou por se apurar devido ao maior número de golos marcados fora de casa - na 1.ª mão registou outro empate (1-1).

O triunfo da 1.ª mão (4-2) deixava ao Lyon alguma margem de manobra na visita a Roma e a equipa francesa acabou mesmo por segurar a vantagem na visita ao Estádio Olímpico, perdendo pela margem mínima (2-1) num encontro em que o guardião português Anthony Lopes acabou por ser fundamental no apuramento dos visitantes.Com Mário Rui no onze da Roma - foi o terceiro jogo seguido do lateral-esquerdo português a titular -, foram os visitantes a adiantar-se no marcador, graças a um cabeceamento do central Diakhaby aos 16', na sequência de um pontapé de canto, mas os anfitriões reagiram de imediato, fazendo o empate no minuto seguinte pelo holandês Strootman.