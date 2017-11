Continuar a ler

Recorde-se que, depois de marcar o quinto golo (o seu segundo da noite), aos 84', Fekir despiu a camisola e exibiu-a aos adeptos do Saint-Étienne - um pouco à semelhança do que fez Messi há alguns anos no Santiago Bernabéu, depois de marcar o golo da vitória do Barcelona sobre o Real Madrid. Depois, seguiu-se a invasão de campo que originou uma interrupção na partida superior a meia-hora.



Deschamps desvaloriza questão



Quem também fez questão de desvalorizar o comportamento de Fekir foi o selecionador Didier Deschamps. "Conheço bem o Nabil e não é uma pessoa calculista. Isso não foi nada premeditado. Celebrou dessa forma e foi instintivo. Mas, face ao contexto, não foi a atitude apropriada. É um ser humano e não um robot. Ele não o deveria ter feito, mas isso pode acontecer, pois somos seres humanos", adiantou o técnico, salientando o bom momento de forma de Fekir, que se integrou esta segunda-feira nos trabalhos da seleção francesa.

O encontro entre o Saint-Étienne e o Lyon, um dos dérbis regionais mais 'quentes' de França, ficou marcada pela sensacional goleada dos visitantes, por 5-0, mas também pela invasão de campo dos adeptos da casa, na sequência dos controversos festejos de Nabil Fekir após o quinto golo. Uma atitude muito censurada, por ser considerada uma provocação aos rivais, mas que o português Anthony Lopes fez questão de defender."Vocês podem questionar Messi ou Cristiano Ronaldo. Eles fizeram o mesmo tipo de celebração. Vão perguntar-lhes e depois veremos. Com 5-0, os adeptos já estavam muito irritados. Isto acrescentou um pouco mais de picante a toda a situação. Ele festejou o seu golo como bem entendeu. Vamos ver o que acontecerá agora. Não podemos estar a falar disto por muito tempo", referiu o guardião do Lyon aos jornalistas, relativizando o comportamento do companheiro de equipa.