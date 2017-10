Adepto do Everton pediu satisfações a Anthony Lopes com uma criança ao colo

O guarda-redes português Anthony Lopes, do Lyon, desdramatizou o incidente com um adepto do Everton, que o agrediu durante o encontro da 3.ª jornada da Liga Europa disputado na noite desta quinta-feira.Na segunda parte, o guarda-redes sofreu uma entrada dura de Ashley Williams e, na sequência desse lance, os jogadores das duas equipas envolveram-se numa confusão na linha de fundo, junto às bancadas. Nas imagens televisivas é possível ver um adepto do Everton, com uma criança ao colo, a agredir Anthony Lopes."Não foi nada. Não se passou nada de especial. Foi algo que acordou o público, que estava adormecido. Não penso que faça parte do ambiente em Inglaterra que um adepto agrida um jogador adversário, mas temos de ligar com isso, é mesmo assim", disse o guardião português.

Autor: Lusa