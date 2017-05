Continuar a ler

Através da sua conta pessoal no Instagram, Miguel Vítor mostrou-se "muito feliz e orgulhoso por fazer parte da equipa do ano da Liga Europa".



Recorde-se que o Hapoel Beer Sheva de Miguel Vítor foi eliminado nos 16 avos de final pelo Besiktas, enquanto o Lyon de Anthony Lopes chegou mesmo às meias-finais, mas acabou por cair aos pés do Ajax.



O onze ideal disposto num 4x4x2, Anthony Lopes (Lyon) surge como o dono da baliza, Srna (Shakhtar Donetsk), Van Dijk (Southampton), Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) e Criscito (Zenit) compõem o quarteto defensivo, Bailey (Genk), Ndidi (Genk), Pogba (Manchester United) e Younes (Ajax) formam o meio-campo, deixando o ataque entregue à dupla Dzeko (Roma) e Giuliano (Zenit).





Através da sua conta pessoal no Instagram, Miguel Vítor mostrou-se "muito feliz e orgulhoso por fazer parte da equipa do ano da Liga Europa".Recorde-se que o Hapoel Beer Sheva de Miguel Vítor foi eliminado nos 16 avos de final pelo Besiktas, enquanto o Lyon de Anthony Lopes chegou mesmo às meias-finais, mas acabou por cair aos pés do Ajax.O onze ideal disposto num 4x4x2, Anthony Lopes (Lyon) surge como o dono da baliza, Srna (Shakhtar Donetsk), Van Dijk (Southampton), Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva) e Criscito (Zenit) compõem o quarteto defensivo, Bailey (Genk), Ndidi (Genk), Pogba (Manchester United) e Younes (Ajax) formam o meio-campo, deixando o ataque entregue à dupla Dzeko (Roma) e Giuliano (Zenit).

Depois de ser distinguido como o melhor jogador do campeonato israelita, Miguel Vítor volta a estar em destaque, ao integrar o onze ideal da Liga Europa desta temporada, juntamente com guarda-redes Anthony Lopes.Numa eleição levada a cabo pelo site whoScored.com, especialista em rankings e estatísticas, o central do Hapoel Beer Sheva recolheu uma pontuação de 7.5 (de 0 a 10), que lhe permitiu juntar-se ao compatriota do Lyon na equipa dos melhores da prova. Por seu lado, Anthony Lopes recolheu um registo de 7.4 e assumiu-se como o melhor guarda-redes da competição, batendo a concorrência de grandes nomes, como o argentino Sergio Romero, que defendeu as redes do Manchester United durante a competição que os red devils viriam a conquistar na final de Estocolmo.

Autor: Fábio Aguiar