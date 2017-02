A atitude do jogador ocorreu quatro dias antes da visita do Lyon a St. Étienne, para a Ligue 1, e provocou enorme polémica em França devido à rivalidade existente entre os dois clubes, e entre as respetivas cidades, que distam cerca de 50 km entre si.



A suspensão de Anthony Lopes terá efeito a partir desta segunda-feira, pelo que o guarda-redes irá falhar o encontro com o Dijon, no próximo domingo. Isto se os dirigentes não recorrerem da decisão federativa.

O guardião Anthony Lopes foi suspenso por um jogo pela federação francesa e a razão para tal castigo não podia ser mais insólita. A justificação para tal decisão é o facto do internacional português ter riscado o nome 'ASSE' - sigla do St. Étienne, rival regional do 'seu' Lyon - na sua camisola durante o encontro com o Marselha nos 16 avos-de-final da Taça de França, a 31 de janeiro.