Apesar de ter ainda um jogo em atraso, o Lyon (4.º classificado) está já a 13 pontos do Nice (3.º) na Ligue 1. Ainda assim, o guardião Anthony Lopes recusa a atirar a toalha ao chão na luta pelo pódio e o acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada. Mas para continuar a sonhar é preciso vencer em Bordéus, na sexta-feira, de forma a manter a boa fase da da equipa, que vem de duas vitórias seguidas."Podemos tirar conclusões positivas mas, ainda assim, nem tudo é perfeito. Estamos a tentar combater a nosso síndrome contra os clubes mais pequenos. Precisamos de manter a nossa 4.ª posição e isso passa por um bom resultado contra o Bordéus. Já queimámos todos os nossos trunfos para alcançar o trio da frente. Mas temos de manter na cabeça a ideia de chegar ao pódio, apesar do fosso que existe para as equipas da frente. Mas há ainda muitos pontos para conquistar de forma a conseguirmos um final de época palpitante", salientou o internacional português, em conferência de imprensa.O Lyon chega ao duelo com o Bordéus - atual 5.º classificado, com menos quatro pontos - depois de três derrotas seguidas fora de casa, mas a goleada da última jornada (5-0 ao Metz) deixou Lopes e companhia moralizados. "Isso permitiu-nos ganhar confiança. Agora temos de o confirmar. Precisamos urgentemente de pontos. O mais importante é assegurar o 4.º lugar e só depois visar o pódio", alertou ainda o guardião de 26 anos.