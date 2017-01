Continuar a ler

"Vi as imagens e quando se é atleta sabe-se que no desporto há decisões erradas, acertadas, dias bons e dias maus. Um dia que é maus para um árbitro é um dia diferente do que para outro [agente], então o que devemos dizer quando outros falham? Que foi intencional? Claro que não. Essa falta de respeito não deve ser permitida porque gera violência. Isso gera violência".



"Quando damos um passo para apontar intencionalidade [num erro], estamos a falar de falta de respeito e de acusar alguém de não ser honesto. E isso não está certo. Não me parece que alguém goste que digam: 'ei, tu não és honesto'", encerrou o antigo árbitro, ques este no ativo entre 1997 e 2010.

"O que se pede é que haja respeito. Num jogo de futebol há jogadores, treinadores, árbitros e adeptos, é preciso que haja respeito. Não quero dizer com isso que não se podem queixar quando há eros de arbitragem. Mas quando há uma segunda intenção nas declarações sobre um erro que foi cometido, é uma falta de respeito. Acho que se está mais a querer aparecer do que outra coisa e assim perde-se perspetiva", considerou Burrull em entrevista ao portal 'Goal', frisando a posição delicada em que se encontram os árbitros: "Não podemos dizer a um jogador que ele faz o seu trabalho de forma maliciosa"."Não sei se às vezes não se está à procura de obter mais protagonismo, ou se se deixam levar porque sabem que têm um perfil altamente mediático, agora relacionar uma jogada de um jogo com 'arranjos' é como voltar ao passado e representa uma brutal falta de respeito. Não deve se permitir", reforçou, cometando depois, especificamente, a ação de Piquém em San Mamés: