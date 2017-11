Antigo internacional pelas camadas jovens da Bélgica, Denis Dasoul morreu na semana passada na Indonésia, aos 34 anos, ao ser atingido por um raio enquanto praticava surf com o seu instrutor.Ex-jogador de Genk, Antuérpia e Perugia, Dasoul tinha-se retirado em 2011 e mudou-se para a Austrália nesse mesmo ano, onde morava com a sua namorada. Estava de férias na Indonésia, em Canggu, onde aproveitou para ter umas aulas de surf, que acabaram por se revelar fatais.De acordo com testemunhas, o ex-jogador teria já acabado a sua aula e estava a preparar-se para sair do mar, quando o raio o atingiu a si e ao seu instrutor. Segundo as autoridades, apesar de terem sido transportados de urgência para o hospital, ambos terão morrido ainda no local.

Autor: Fábio Lima