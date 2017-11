Um antigo jogador do Manchester United, entre outros clubes, foi ordenado padre da Igreja Católica por estar farto da vida de luxo que normalmente é destinada aos futebolistas de topo. "Não gostava do aparato de ser futebolista - o dinheiro, as discotecas e a atenção das mulheres. Foi bom durante algum tempo, mas quando cheguei perto dos 30 anos comecei a sentir-me insatisfeito. Adorava jogar, adorava treinar. O estilo de vida dava-me prazer, mas não permanente", explicou Phil Mulryne, em entrevista ao jornal The Times.

O norte-irlandês, atualmente com 39 anos e 27 vezes internacional, chegou a partilhar balneário com David Beckham, Paul Scholes e Ryan Giggs entre 1996 e 99 e representou o Manchester United em cinco ocasiões. Depois, passou mais seis temporadas no Norwich, clube pelo qual disputou quase 200 jogos.

